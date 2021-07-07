Москва, 7 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В некоторых случаях после прохождения вакцинации от COVID-19 организм человека не вырабатывает антитела, однако это может быть связано с его индивидуальными особенностями и встречается редко. Об этом 7 июля рассказал врач общей практики Европейского медицинского центра (ЕМС) Александр Доленко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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«На данный момент вообще нет такого понятия, как мало или недостаточно антител. Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет», — заявил он в интервью агентству «Прайм».

При этом Доленко отметил, что заболевание возможно и у человека с очень высоким уровнем антител, просто, по словам врача, вероятность заболевания снижается в случае, если антитела после болезни или вакцинации есть в организме.

Также врач указал, что после прививки от COVID-19 «редко, но бывают ситуации», когда иммунная система человека вообще не реагирует на введение вакцины, и это наблюдается у людей старшего возраста. В этом случае Доленко рекомендовал не сравнивать показатели разных людей.

«Если у кого-то количество антител меньше, чем у окружающих, то это является его индивидуальной нормой. Такова реакция иммунной системы конкретного человека, и спрогнозировать ее невозможно», — уточнил он, добавив, что то, что организм не вырабатывает антитела, связано с его индивидуальными особенностями и особенностями его иммунной системы.

В то же время врач утончил, что положительный эффект от вакцинации или перенесенного заболевания не ограничивается только формированием антител, и пояснил, что на данный момент известны и другие защитные механизмы, такие как специфические Т-лимфоциты и Т-клетки памяти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бельгийский иммунолог Жан-Люк Гала заявил, что европейские страны рано или поздно столкнутся с четвертой волной распространения коронавируса, но она будет не такой мощной, как прежние.