Нью-Йорк, США, 7 июля 2021, 08:35 — REGNUM Победу на выборах кандидата на пост мэра Нью-Йорка от Демократической партии США одержал глава района Бруклин Эрик Адамс, сообщает агентство Associated Press (AP).
Издание отмечает, что Адамс считается фаворитом гонки, так как кандидаты от Республиканской партии значительно уступают в популярности.
Главными соперниками Адамса в Демократической партии были бывшая помощница мэра Нью-Йорка Майя Вайли и экс-руководитель санитарной службы Кэтрин Гарсия.
Глава Бруклина в случае назначения на пост мэра Нью-Йорка пообещал решительно бороться с преступностью в городе. Ранее политик 20 лет проработал в полиции.