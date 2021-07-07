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США — федеративное государство с административным делением. Включает 50 штатов и один федеральный округ.



Государственные полномочия в США разделены между федеральным правительством и штатами. Федеральное правительство делится на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Конгресс осуществляет государственную власть и состоит из двух палат — Палаты представителей и Сената.



Президент США является главой исполнительной ветви власти, Верховный суд — высший судебный орган в стране. Две основные партии США — республиканская и демократическая. Действующий президент Дональд Трамп — республиканец. Его предшественник Барак Обама — представитель демократической партии.