Джакарта, , 08:34 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров посетил штаб-квартиру Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и провел встречу с ее Генеральным секретарем Лим Джок Хоем. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи состоялась церемония награждения Лим Джок Хоя нагрудным знаком МИД России «За вклад в международное сотрудничество».

Стороны обсудили продвижение российско-асеановских отношений, углубление практической кооперации в сферах экономики, науки и технологий, чрезвычайного реагирования, а также перспективы наращивания контактов между АСЕАН, ЕАЭС и ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел России и Индонезии обсудили кибербезопасность.

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