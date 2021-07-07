Варшава, , 08:34 — REGNUM Правительство Польши работает над законопроектом об ужесточении ответственности нетрезвых водителей. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 6 июля во время брифинга.

Моравецкий сообщил, что если соответствующие нормы будут приняты, то нетрезвые водители могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до двух лет с лишением водительских прав или штрафом в размере до 50 000 злотых (11 000 евро).

«Но и это еще не всё. Если по вине нетрезвого водителя пострадали третьи лица, то виновные будут также платить алименты родственникам тех, кто пострадал в автомобильном происшествии. Люди должны понимать, что человек, который садится в нетрезвом виде за руль, может привести к убийству других людей», — добавил польский премьер-министр.