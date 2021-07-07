Берлин, 7 июля, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Сети появились снимки закамуфлированного BMW 5-Series 2024 модельного года с гибридным мотором. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 BMW 5-Series 2024 модельного года

По бокам кузова машины на камуфляжной плёнке имеются таблички с надписью Hybrid Test Vehicle (Гибридный тестовый автомобиль).

Новая 5-Series, судя по снимкам, не получит большой решётки радиатора. Модель будет иметь новый более спортивный стиль передней части с атмосферой ретро. Головная оптика машины имеет очень острую форму. Фары расположены гораздо выше, чем у предыдущей версии автомобиля.

Ожидается, что форма бампера модели будет более простой, а воздухозаборники станут меньше. Дверные ручки у 5-Series будут спрятаны, что позволит улучшить аэродинамику машины, а сзади автопроизводитель установит горизонтальные тонкие фонари.

Напомним, в сентябре 2021 года на автосалоне в Мюнхене компания BMW представит концепт-кар модернизированной модели 7-Series. Авто получит новую электрическую «тележку» Neue Klasse.

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