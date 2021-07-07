Киев, , 08:38 — REGNUM Телеканал «Интер» на Украине могут закрыть из-за санкций в отношении бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 6 июля в интервью Forbes Украина.

По его словам, закрытие телеканала возможно после того, как будет полностью установлена структура его собственности.

«Кроме «Интера» работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет. Главное, чтобы были доказательства. Разберёмся со структурой собственности «Интера», тогда посмотрим», — сказал Данилов.

Чиновник отмети, что Фирташ мог незаконно получить права на одно из титановых месторождений в 2014 году, во время госпереворота на Украине.

Напомним, ранее Данилов заявил о введении санкций в отношении 100 граждан Украины, которые значатся в санкционном списке минфина США.

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