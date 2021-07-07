Ла-Пас, , 08:32 — REGNUM Прошение об освобождении из заключения бывшей и. о. президента Боливии Жанин Аньес отклонил боливийский суд, 6 июля сообщило издание La Razon со ссылкой на постановление судебной инстанции.

Аньес просила заменить ее предварительное заключение на домашний арест. Бывшая и. о. президента указала на то, что следствие якобы не предоставило доказательств ее вины.

Кроме того, подследственная заявила, что начала болеть в тюрьме. Она напомнила, что имеет право на охрану здоровья. Суд посчитал приведенные доводы недостаточными и оставил Аньес под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, Жанин Аньес была арестована в середине марта по обвинению в организации государственного переворота в Боливии в 2019 года, когда с поста президента страны был смещен Эво Моралес.

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