Сеул, , 08:37 — REGNUM 7 июля из Израиля в Южную Корею доставили 700 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 08:40 по местному времени.

Напомним, что данная поставка организована в рамках свопа вакцин (vaccine swap), договорённость о котором была достигнута сторонами 5 июля.

Согласно двустороннему соглашению, Южная Корея обязуется вернуть «долг» Израилю в период с сентября по ноябрь текущего года.

Правительство Южной Кореи планирует использовать полученную вакцину после проведения проверки качества Корейским управлением по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

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