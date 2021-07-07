Берн, 7 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что наступил очень опасный этап пандемии коронавируса.

(сс) Mohsen Abolghasem. MojNews Больница в Иране в период пандемии

По его словам, сейчас страны, у которых есть инструменты для борьбы с COVID-19, прежде всего — вакцины, смягчают ограничения.

«Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса», — сказал он.

Гебрейесус добавил, что единственный выход в такой ситуации — это справедливое распределение тестов, вакцин и медикаментов между государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ заявили, что более 2,68 млн случаев заражения коронавирусом выявили медики по всему миру на неделе с 28 июня по 4 июля, что на 3% больше по сравнению с предыдущими семью днями.

За этот же период в мире зарегистрировали почти 54 тыс. летальных исходов, вызванных COVID-19, что «на 7% меньше, чем на предыдущей неделе, и представляет собой самый низкий показатель с октября 2020 года».

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