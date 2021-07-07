Москва, 7 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. По прибытии в Россию из-за границы российские граждане, которые прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели новым заболеванием, теперь не должны сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом 7 июля говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, обнародованном на официальном портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «В России рекордная ковид-смертность и новые ограничения — все новости»

Согласно этому документу, прошедшие не ранее 12 месяцев назад вакцинацию от COVID-19 граждане РФ и переболевшие новым заболеванием за последние полгода, по возвращении из-за рубежа не должны сдавать ПЦР-тест.

При этом остальные российские граждане должны пройти одно обязательное ПЦР-тестирование и до получения его результатов находиться дома в режиме самоизоляции.

«Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг», — также уточняется в постановлении.

При этом ранее Роспотребнадзор обязал всех российских граждан, которые вернулись в Россию после 1 мая текущего года, два раза проходить тест на коронавирусную инфекцию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что медики выявили более 2,68 млн случаев заражения коронавирусом по всему миру на неделе с 28 июня по 4 июля, что на 3% больше по сравнению с предыдущими семью днями.