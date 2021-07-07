Джакарта, , 08:18 — REGNUM Министры иностранных дел России и Индонезии обсудили кибербезопасность, сообщает Sindonews.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопросы безопасности были одной из основных тем двусторонней встречи с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте.

«Мы обсудили важные темы международной повестки дня, такие как кибербезопасность. Мы разрабатываем двусторонний российско-индонезийский документ о сотрудничестве в области кибербезопасности», — заявил глава МИД России.

Россия поддерживает тесный диалог по этой теме на Региональном форуме АСЕАН по безопасности, а также в Организации Объединенных Наций.

В ходе двусторонней встречи стороны также обсудили последние события в регионе и мире, включая палестино-израильский конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия с большим уважением относится к принципам внешней политики, принятым Индонезией.

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