Грозный, , 08:15 — REGNUM В Чечне продолжается выдвижение кандидатов на предстоящие выборы главы республики. Одним из них стал представитель КПРФ Халид Накаев. Депутата парламента 6 июля выдвинуло на выборы региональное отделение партии, сообщили в избиркоме Чечни.

«Ещё один кандидат уведомил избирательную комиссию Чеченской Республики о своем выдвижении в качестве кандидата на должность главы Чеченской Республики, выборы которого пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Это депутат парламента Чеченской Республики Накаев Халид Магамедович, выдвинутый от Чеченского регионального отделения «КПРФ», — говорится в сообщении республиканского избиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в тот же день, 6 июля, свою кандидатуру на выборы главы Чечни выдвинул ныне действующий руководитель республики Рамзан Кадыров — представитель «Единой России». В настоящее время зарегистрировано два кандидата на предстоящие выборы, которые в Чечне проходят прямым голосованием.

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