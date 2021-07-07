Вьентьян, , 08:11 — REGNUM Обязательства России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остаются в силе, сообщил 7 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с лаосским коллегой Салёмсайем Коммаситом во Вьентьяне.

Таким образом он ответил на вопрос о возможной реакции России на ухудшение ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.

«Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе», — сказал глава российского МИД.

Лавров добавил, что представители секретариата ОДКБ уже посетили пограничный район.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 4 на 5 июля после боёв с талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) на территорию Таджикистана отступили более тысячи военнослужащих правительственных войск Афганистана.

В ходе телефонных переговоров после столкновения президент России Владимир Путин сообщил таджикистанскому коллеге Эмомали Рахмону, что в Москве готовы оказать помощь в урегулировании проблемы на границе с Афганистаном.

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