Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Консультации спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева и замминистра иностранных дел Сирии Аймана Сусана открывают международную встречу в астанинском формате, сообщает ИА REGNUM.

Шестнадцатый раунд переговоров в астанинском формате пройдет в Нур-Султане с 7 по 8 июля 2021 года. В мероприятии примут участие делегации Ирана, России, Турции, правительства Сирии и вооруженной оппозиции.

В качестве наблюдателей также присутствуют представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Планируется, что участники переговоров обсудят перспективы возобновления сирийского Конституционного комитета в Женеве и ряд других вопросов.

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