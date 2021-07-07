Каир, , 08:07 — REGNUM Свой первый проход через Суэцкий канал совершил авианосец военно-морских сил Британии Queen Elizabeth, который считается флагманом британского флота. Об этом 6 июля сообщил портал Sada El Balad со ссылкой на навигационные службы канала.

Корабль проследовал из Средиземного моря в Красное. Вместе с ним двигались нидерландский фрегат Evertsen и эсминец ВМС США The Sullivans.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля из Гибралтара в Средиземное море вышел американский стратегический атомный подводный ракетоносец Alaska (SSBN-732), на борту которого находятся межконтинентальные баллистические ракеты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Средиземное море вошла стратегическая подлодка США с ядерными ракетами