Вьентьян, , 08:18 — REGNUM Для защиты своих союзников от угрозы из Афганистана Россия будет делать все, включая использование российской военной базы в Таджикистане. Об этом 7 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Лаоса Салёмсаем Коммаситом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников», — сказал он в ответ на вопрос о возможной реакции РФ на ухудшение ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.

Также Лавров добавил, что президент России Владимир Путин пообщался на эту тему со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана, а также контактирует и с другими лидерами стран Центральной Азии.

«Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Представители секретариата организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету», — подчеркнул глава МИД РФ.

При этом он указал, что Россия внимательным образом наблюдает за складывающейся в Афганистане обстановкой.

«Обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск, которые за десятилетия пребывания в этой стране так и не добились зримых результатов в плане стабилизации там ситуации», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия с большим уважением относится к принципам внешней политики, принятым Индонезией.