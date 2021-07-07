Джакарта, , 08:00 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия с большим уважением относится к принципам внешней политики, принятым Индонезией, сообщает Sindonews.

«Мы поддерживаем внешнюю политику Джакарты, основанную на уважении международного права. Мы продолжим наше взаимодействие на международных платформах, включая Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения», — заявил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезиивозглавила специальную встречу глав МИД России и АСЕАН.

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