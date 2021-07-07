Вьентьян, , 07:36 — REGNUM Россия считает крайне опасными попытки подорвать роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая способствует обеспечению мира и стабильности в регионе. Об этом 7 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с лаосским коллегой Салёмсайем Коммаситом во Вьентьяне. Трансляция велась на странице МИД России в Twitter.

«Мы считаем крайне опасными проявляемые в последние пару лет попытки подорвать эту центральную роль АСЕАН, и вместо объединительных форматов сотрудничества в этом регионе навязывать форматы, которые разъединяют, которые основаны на концепциях сдерживания, концепциях формирования разделительных линий. Всё это не соответствует чаяниям и интересам народов этого ведущего региона мира, который стал локомотивом мировой экономики», — сказал глава российского МИД.

Днём ранее Сергей Лавров выступил на специальном совещании министров иностранных дел России и АСЕАН. Он отметил, что за 30 лет стороны смогли не просто поддержать существующий уровень сотрудничества, но и предпринять целый ряд шагов по расширению, созданию новых каналов взаимодействия.

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