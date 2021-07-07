Москва, , 07:26 — REGNUM Россия голова оказать помощь Северной Корее для борьбы с коронавирусом нового типа, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

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Он отметил, что пока свидетельств о наличии коронавирусной инфекции на территории КНДР не поступало. По словам главы российского МИД, северокорейские власти приняли очень жесткие меры, чтобы не допустить SARS-CoV-2 на свою территорию.

«Северокорейские власти с самого начала пандемии коронавируса приняли, наверное, наиболее жесткие меры по изоляции страны в целях недопущения этой инфекции внутрь. Это практически полный локдаун, который сохраняется до сих пор», — отметил Лавров.

При этом он выразил готовность России поставить в КНДР необходимые препараты для борьбы с COVID-19. Также Москва готова поставлять вакцины против коронавирусной инфекции в Северную Корею.