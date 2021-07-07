Тегеран, , 08:19 — REGNUM 6 июля посол Ирана в Анкаре и заместитель министра внутренних дел Турции изучили пути дальнейшего взаимодействия в области безопасности и пограничного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посол Ирана Мохаммад Фаразманд и заместитель министра внутренних дел Турции Мухтерем Инче провели двусторонние переговоры.

В своем твите Фаразманд написал:

«Сотрудничество между двумя соседними странами в рамках обязательств министерств внутренних дел охватывает широкий спектр важных вопросов, включая пограничное сотрудничество, борьбу с наркотиками и терроризмом, а также сотрудничество в области безопасности».

Со своей стороны, Инче написал в твиттере, что в ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран, в частности в области безопасности.

Ранее на недавней трехсторонней встрече между министрами иностранных дел Ирана, Афганистана и Турции в Анталье стороны подчеркнули необходимость активного участия в афганском мирном процессе и борьбе с терроризмом в регионе.