Тегеран, 7 июля 2021, 08:19 — REGNUM 6 июля посол Ирана в Анкаре и заместитель министра внутренних дел Турции изучили пути дальнейшего взаимодействия в области безопасности и пограничного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Посол Ирана Мохаммад Фаразманд и заместитель министра внутренних дел Турции Мухтерем Инче провели двусторонние переговоры.
В своем твите Фаразманд написал:
«Сотрудничество между двумя соседними странами в рамках обязательств министерств внутренних дел охватывает широкий спектр важных вопросов, включая пограничное сотрудничество, борьбу с наркотиками и терроризмом, а также сотрудничество в области безопасности».
Со своей стороны, Инче написал в твиттере, что в ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран, в частности в области безопасности.
Ранее на недавней трехсторонней встрече между министрами иностранных дел Ирана, Афганистана и Турции в Анталье стороны подчеркнули необходимость активного участия в афганском мирном процессе и борьбе с терроризмом в регионе.