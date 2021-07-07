Ханой, , 07:07 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершает переговоры по поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» в Лаос, сообщил 7 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с лаосским коллегой Салёмсайем Коммаситом во Вьетнаме.

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«Мы рассматриваем обращение лаосского руководства о том, чтобы наряду с коммерческими поставками, часть вакцин была направлена сюда в качестве гуманитарного содействия», — сказал глава российского МИД.

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Лавров в ходе пресс-конференции отметил также, что торговый оборот России и Лаоса не соответствует экономическому потенциалу двух стран.

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