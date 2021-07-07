Тегеран, , 08:23 — REGNUM Вторая международная конференция по отношениям между Ираном и Россией с учетом последних геополитических событий на Кавказе, ожиданий нестабильности и кризиса в Центральной Азии состоится 28 февраля 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 июля.

Вторая международная конференция по ирано-российским отношениям будет проведена в связи с новыми региональными событиями вдоль оси Иран-Россия-Афганистан после вывода сил НАТО, последними геополитическими событиями в Закавказье, перспективой нестабильности и кризисов в Центральной Азии, а также ролью Ирана и России в разрешении этих проблем.

Конференция будет проведена в сотрудничестве с Центром Центрально-Евразийских исследований Тегеранского университета, информационным агентством Исламской Республики (IRNA), Фондом Кавказских исследований Университета Алламеха Табатабая и Иранской Ассоциацией региональных исследований 28 февраля 2022 года в Центре Евразийских исследований Тегеранского университета.