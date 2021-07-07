Тегеран, , 08:26 — REGNUM 6 июля президент Ирана Хасан Рухани извинился перед иранским народом за недавние отключения электроэнергии и призвал министерство энергетики проработать данный вопрос. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии открытия 62 проектов в зонах свободной торговли и особых экономических зонах, Рухани отметил, что министерство энергетики не виновато в произошедшем инциденте, однако министр должен проработать этот вопрос и проинформировать людей.

Он подчеркнул, что ежегодно к мощности по производству электроэнергии добавляется около 2500 МВт. Кроме того, президент отметил значимость электричества во время пандемии COVID-19, когда многие люди проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

В другом месте своего выступления Рухани заявил, что после завершения строитешьсова железнодорожной сети на юго-востоке Ирана порт Чабахар будет соединен с Каспийским морем.

Он подчеркнул, что соединение железной дороги Хоррамшахр-Басра будет приоритетом для следующего правительства, отметив, что в этой связи с Ираком были достигнуты договоренности.