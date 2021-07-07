Тегеран, , 08:27 — REGNUM 6 июля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и отмена санкций относятся к числу принципиальных позиций Ирана, заявив, что они не изменятся со сменой правительства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Хатибзаде заявил: «Если будет достигнуто какое-либо соглашение, следующее иранское правительство будет его соблюдать». По словам представителя МИД, в отличие от подхода, принятого другими сторонами, соблюдение обязательств всегда рассматривалось как принцип для Ирана.

«Несмотря на то, что некоторые темы все еще нуждаются в решениях, прогресс на переговорах в Вене является реальностью, принятой всеми сторонами», — отметил он.

«По сути, завершение соглашения о возрождении СВПД зависит от политической воли остальных участников», — сообщил Хатибзаде, сообщив, что иранская делегация пытается завершить переговоры и отменить жестокие санкции в отношении Ирана.

Далее он подчеркнул, что крайний срок не будет установлен и переговоры будут вестись до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение, отвечающее интересам иранской нации.