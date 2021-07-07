Тегеран, , 08:27 — REGNUM 6 июля президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре поздравил Сейеда Эбрахима Раиси с избранием на пост президента Ирана. Стороны сочли необходимым в дальнейшем укреплять всеобъемлющее сотрудничество между Тегераном и Дамаском. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным политического бюро IRNA, сирийское официальное информационное агентство SANA объявило, что президент Асад в ходе телефонного разговора с избранным президентом пожелал дальнейшего прогресса и процветания Исламской Республике Иран во время пребывания Раиси на этом посту.

SANA также сообщило, что Асад и Раиси согласились с необходимостью дальнейшего укрепления двустороннего всеобъемлющего сотрудничества, а также постоянных консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ходжатолеслам Сейед Эбрахим Раиси победил на 13-х президентских выборах Исламской Республики Иран, набрав более 18 миллионов голосов. Раиси стал 8-м президентом Ирана.