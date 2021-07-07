Москва, 7 июля 2021, 06:49 — REGNUM ЛГБТ-движение после того, как получило на Западе равные права теперь насилием навязывает свою диктатуру как единственную возможную норму, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также отметил, что насилие и сексуальные (а также прочие) извращения идут постоянно бок о бок, в связи с чем обращение к интеллектуальному и физическому насилию для группы извращенцев из структур агрессивных сторонников ЛГБТ всегда будет неизбежным.