Москва, , 06:49 — REGNUM ЛГБТ-движение после того, как получило на Западе равные права теперь насилием навязывает свою диктатуру как единственную возможную норму, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вся логика этого ЛГБТ-движения показывает, что сначала идет разговоры о том, что нужно убрать дискриминацию, потом разговор о том, что надо уравнять в правах, а теперь они требуют, чтобы все признали, что они лучше других, а все остальные — просто недоразвитые. Они еще не поняли, что означает «прогресс», что означает «настоящее движение вперед». А те, кто не хочет понимать, их надо переделать, их надо заставить путем насилия», — заявил Михеев.

Он также отметил, что насилие и сексуальные (а также прочие) извращения идут постоянно бок о бок, в связи с чем обращение к интеллектуальному и физическому насилию для группы извращенцев из структур агрессивных сторонников ЛГБТ всегда будет неизбежным.