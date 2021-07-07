Лондон, , 06:30 — REGNUM Военно-морские силы Британии продолжат заходы в Черное море подобные тому, что осуществил британский эсминец Defender, нарушивший государственную границу России, 6 июля заявил министр иностранных дел королевства Доминик Рааб в ходе слушаний в парламенте страны.

При этом глава МИД назвал акваторию, в которой оказался корабль «территориальными водами Украины».

«Это международно признанный маршрут движения. У нас есть полное право свободно проходить через «украинские территориальные воды» исходя из международного законодательства. Мы будем делать так и дальше», — сказал он.

Кроме того, Рааб утверждает, что Defender двигался по самому короткому и прямому курсу. Министр также выразил полную поддержку действиям экипажа эсминца.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Defender проник в территориальные воды России у берегов Крыма. Экипаж российского сторожевого корабля несколько раз потребовал от команды эсминца покинуть воды. После этого были сделаны предупредительные выстрелы по курсу Defender и он подчинился требованиям.

30 июня спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что Североатлантический альянс не откажется от своего присутствия в Черном море, несмотря на заявления РФ, связанные с инцидентом с британским эсминцем.

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