Триполи, , 06:27 — REGNUM Делегаты на Форуме ливийского политического диалога, который проходил в Женеве под эгидой ООН, не смогли достигнуть консенсуса по ключевым вопросам, и этот провал «готовился заранее». Об этом 6 июля заявил доктор профессор права в Университете Триполи Джалал аль-Фитури.

«Ни для кого не секрет, что (иностранные) государства, монополизирующие ливийское досье … оказывают давление на тех, кто их представлял на форуме в Женеве, — цитирует AFP эксперта. — Каждое государство поддерживает определенную сторону и имеет свою позицию относительно проведения голосования и условий выдвижения кандидатуры».

Он добавил, что, манипулируя этим процессом, иностранные игроки надеются обеспечить приход к власти своих фаворитов и возможность представлять их интересы в прибыльном послевоенном восстановлении Ливии.

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Напомним, 24 декабря 2021 года в Ливии должны пройти всеобщие президентские и парламентские выборы. Форум ливийского политического диалога, проходивший в Женеве с 28 июня, должен был определить конституционную основу для проведения выборов, однако делегаты не смогли прийти к согласию по ключевым вопросам, сорвав таким образом повестку послевоенного восстановления страны.

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