Москва, , 06:12 — REGNUM Министерство труда РФ подготовило поправки в закон «О государственной социальной помощи», согласно которому предлагается привлечь Федеральную налоговую службу к поддержке малоимущих граждан, сообщает газета «Известия».

"Предполагается реализовать подход, при котором при снижении уровня дохода семьи Федеральная налоговая служба инициативно передает по гражданину и членам его семьи информацию в Единую государственную информационную систему социального обеспечения», — указывается в пояснительной записке.

Предполагается, что после попадания данных в систему их дополнят сведениями о пенсиях и пособиях. Уже после этого будет приниматься решение о выделении господдержки. При этом граждане России смогут получить поддержку без подачи заявления, если подтвердится их нуждаемость в помощи.

Ожидается, что законопроект внесут в Государственную думу РФ к 30 сентября. Авторы инициативы считают, что этот законопроект позволит ускорить предоставление господдержки малоимущим гражданам страны.