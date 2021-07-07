Пекин, , 05:20 — REGNUM Управление Государственного совета Китая по делам Тайваня призвало Японию немедленно исправить свои ошибки, прекратить делать любые ошибочные заявления касательно дел, связанных с тайваньским вопросом, соблюдая принцип «одного Китая», сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь управления Чжу Фэнлянь сделал соответствующие замечания по поводу угроз заместителя премьер-министра Японии о том, что «Соединенные Штаты и Япония будут совместно защищать Тайвань», а также слов и шагов, сделанных несколькими японскими официальными лицами на Тайване.

Чжу предупредил, что попытка руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня вступить в сговор с Японией и другими внешними силами для достижения «независимости» является неправильной оценкой ситуации и просчетом.

Некоторые японские политики неоднократно делали неправомерные замечания по тайваньскому вопросу, и это грубо нарушило политические обязательства Японии перед Китаем по этому вопросу, заявил пресс-секретарь.