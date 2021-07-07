Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Сведения в статье агентства Bloomberg о причастности «российских правительственных хакеров» к взлому IT-систем национального комитета Республиканской партии США являются измышлениями авторов, заявили 6 июля в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Решительно отвергаем подобные измышления. Подчеркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место, — нет», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В российском посольстве призвали американских журналистов «прекратить огульные обвинения» и «вспомнить о профессиональной этике».

Напомним, 6 июля Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждалось, что кибератаку на облачные сети американской партии совершили хакеры, связанные со Службой внешней разведки России. Подобные обвинения СМИ распространяли и раньше, однако никаких подтверждений они не получили.

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