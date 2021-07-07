7 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 09:55 — REGNUM Задержание консула Эстонии Марта Лятте в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ России при получении им материалов закрытого характера от гражданина РФ стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент). 1878—1879

"Не хочу сглазить, но ФСБ хорошо работает. Кучу терактов до этого предотвратили, а теперь шпионов эстонских обнаруживают», — отмечает Витя К.

Многие пользователи оказались рады, что сотрудники российских спецслужб следят за деятельностью иностранных дипломатов и не дают им спокойно шпионить на территории нашей страны.

«Молодцы, ребята. Надо выловить всю эту иностранную шушеру и прочих враждебно настроенных по отношению к нашей Родине агентов Запада», — считает Геннадий Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что совершенно не были удивлены такой деятельности, которую осуществлял эстонский дипломат. Граждане убеждены, что вскоре со стороны стран Запада польются реки ненависти в сторону России.

«Подобная деятельность эстонского консула, к сожалению, не удивляет. Предчувствую, что скоро будут опять крики о политическом преследовании, а также «вы фсе врёти», — пишет Мартин Т.

ФСБ Nac.gov.ru

Часть людей считают, что руководству Российской Федерации пора задуматься о том, нужны ли на территории страны представительства западных стран, которые постоянно оказываются в центре подобных скандалов.

«Все дипломатические представительства прибалтийских государств, а так же Польши, Украины, Великобритании тотально наводнены сотрудниками спецслужб из США — на 99%. Нафига нам эти «дипломаты»? Они же все работают на то, чтобы Российская Федерация исчезла с лица земли!» — указывает Андрей К.

Ряд пользователей указывают на то, что Эстония не всегда находилась по ту сторону баррикад с нашей страной. Но теперь, судя по всему, мы полностью потеряли эстонский народ, который всё больше и больше становится вражеским.

«Эстония ещё 30 лет назад в СССР была, а до СССР в Российской Империи несколько веков состояла. Братский народ, так сказать. Как так получилось, что теперь они за нами шпионят?» — задаётся вопросом Витя О.

Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге (сс) Oleg Kovalenko (Mirabo)

Нашлись и те, кто напомнил, что, помимо шпионов, в России очень много и других преступников, которыми пора заняться спецслужбам Российской Федерации.

«Какие-то закрытые материалы рассекречивают, супершпионов вычисляют, а сайты с наркотиками закрыть не могут и всех наркобаронов не ловят. Почему так выборочно?» — задаётся вопросом Unistil U.

Напомним, 6 июля агентство BNS опубликовало материал, согласно которому власти Эстонии осудили задержание консула этой страны Марта Лятте в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ. Эстонский дипломат был пойман с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина.