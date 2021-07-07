Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Захват здания Капитолия в январе этого года стал следствием «экзистенциального кризиса», который переживает американская демократия, заявил 6 июля президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

«Это не было несогласие. Это были беспорядки, которые стали экзистенциальным кризисом и испытанием того, может ли выжить наша демократия», — сказал американский лидер, отмечая полгода со дня штурма правительственного здания.

Байден добавил, что в результате «демократия действительно восторжествовала», несмотря на шокирующее событие, и призвал «бороться с ненавистью, ложью и экстремизмом, который привел к этому жестокому нападению», а также разобраться, что в точности произошло.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки бывшего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.

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