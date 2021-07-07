Сараево, , 04:39 — REGNUM Все граждане Боснии и Герцеговины, которые планируют путешествовать и совершать рейсы в Хорватию с 12 июля получат возможность пересечь границу на нескольких пограничных переходах. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz 5 июля.

Временный международный пассажиропоток в настоящее время разрешен на пограничных переходах Габела Поле 1 — Габела, Козарска Дубица — Хорватская Дубица, Вагань — Бриг, Хаджин Поток — Боговоля.

Пограничный переход через мост Читлук-Йович будет открыт в течение двух месяцев, а ГП Габела и ГП Козарска Дубица-три месяца.