Белград, , 04:38 — REGNUM Специальный посланник ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак 6 июля встретился с заместителем премьер-министра временных учреждений в Приштине Бесником Беслими и по этому случаю на пресс-конференции отметил, что «все в ходе диалога — политизировано и ничто не является техническим». Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Лайчак также написал об этом в своем аккаунте в социальной сети после встречи с Беслими и в преддверии встречи в Брюсселе 7 июля.

«Все в переговорах о нормализации отношений между Косово и Сербией очень политическое, ничего не является техническим», — написал Лайчак.

Напомним, противоречия мешают Приштине и Белграду присоединиться к ЕС — это намерение, которому привержены их лидеры. Правила Евросоюза не позволяют третьей стране вступать в объединение, если у нее есть неразрешенные территориальные споры. Сербия уже обладает формальным статусом кандидата на вступление в ЕС.