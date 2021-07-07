Любляна, , 04:14 — REGNUM Премьер-министр Словении Янез Янша 6 июля на заседании Европейского парламента в Страсбурге заявил, что Словения в течение шести месяцев в ходе своего председательства в ЕС сосредоточится на сотрудничестве между Брюсселем и Западными Балканами. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Янша также предупредил ЕС, что, если он не сможет добиться прогресса в взаимодействии с Западными Балканами, «это сделает кто-то другой с другими ценностями и интересами».

«Наша цель — подтвердить, пробудить и укрепить европейскую перспективу для стран Западного балкона. Ясность перспектив расширения должна быть источником политической энергии, вдохновения и всего, что необходимо для проведения реформ как на политическом уровне, так и в сознании граждан, которые должны поддерживать эти реформы», — отметил Янша.