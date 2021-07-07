Киев, , 03:50 — REGNUM Украина может захватить Донбасс в случае ввода российских войск в ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович 6 июля в эфире телеканала «Наш».

"Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», — сказал он.

По словам Арестовича, военные Украины способны окружить крупные города, отрезав их от снабжения, а после украинские вооруженные силы могут начать артиллерийский обстрел восточных границ ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Алексей Арестович заявил, что боеспособность украинской армии зависит от поставок топлива из России и Белоруссии. Он добавил, что Киев закупает у Москвы и Минска 70% топлива, в том числе и для нужд вооруженных сил.

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