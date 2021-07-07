Анкара, , 03:29 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил папе Римскому Франциску пожелания о скорейшем выздоровлении, сообщило 6 июля агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Я желаю вам скорейшего выздоровления в период восстановления от имени моего народа и меня, после операции, которая, как я узнал, прошла успешно», — написал турецкий лидер в послании.

Эрдоган также пожелал папе Франциску здоровья и счастья.

Ранее представитель пресс-службы Ватикана сообщил, что папа Римский перенёс операцию на толстой кишке, и полученные результаты внушают врачам оптизим.

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