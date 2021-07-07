Кабул, , 03:18 — REGNUM Свое генеральное консульство в афганском городе Мазари-Шарифе (провинция Балх) закрыла Германия. Об этом 6 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Дипмиссия перекатила работу в связи с выводом немецкого воинского контингента из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 июля американские военнослужащие США, дислоцированные на авиабазе в афганском городе Баграм, покинули объект, не уведомив военное командование Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: США ночью покинули Афганистан, не уведомив местное начальство — AP