Белград, , 03:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич принялс визитом министра внутренних дел Анголы Евгения Лаборинье, который вручил ему письмо президента этой страны Жоао Мануэля Гонсалеса Лоуренса. Вучич поблагодарил Анголу за понимание взглядов Сербии, когда дело речь зашла о Косово, и за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.

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Поблагодарив за послание, Вучич попросил министра труда передать приглашение президенту Лоуренсу посетить Сербию во имя традиционной дружбы, которая связывает эти страны со времен основания бывшей Югославии и членства в движении неприсоединения.

Вучич попросил министра труда передать руководству Анголы благодарность за понимание взглядов Сербии по вопросу Косово, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, поскольку, по его словам, это также свидетельствует об уважении международного права.