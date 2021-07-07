Кемерово, , 02:57 — REGNUM Во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кемерове губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв доложил о социально-экономическом развитии региона. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Как вы оцениваете ситуацию сегодня и что считаете наиболее важным в ближайшее время?» — поинтересовался глава государства.

Сергей Цивилёв ответил, что всё, чего добился регион за 1000 дней подготовки к 300-летию, делали кузбассовцы.

«Результат этого уже проявился, потому что сюда пошли инвестиции. Как я Вам докладывал, только на Санкт-Петербургском экономическом форуме мы подписали соглашения на 300 миллиардов рублей инвестиций в неугольную отрасль Кузбасса. Инвесторы в Кузбасс поверили, они увидели здесь развитие — это самое большое достижение», — подчеркнул Сергей Цивилёв.

Напомним, накануне, 6 июля, президент России Владимир Путин посетил Кемеровскую область и поздравил её жителей с 300-летием Кузбасса.