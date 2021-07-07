Пекин, , 02:47 — REGNUM Группа ведущих партийных членов при Госсовете КНР собралась 2 июля, чтобы изучить важную речь, произнесенную генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпином на церемонии, посвященной столетию КПК, прошедшей 1 июля, передает агентство Синьхуа.

Заседание проходило под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который также является членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета КПК и секретарем группы ведущих членов партии при Госсовете.

Речь Си является марксистским руководящим документом, в котором намечен курс Партии и китайского народа всех этнических групп на достижение второй столетней цели превращения Китая в великую современную социалистическую страну во всех отношениях, говорилось на заседании.

Участники совещания призвали группу ведущих членов партии при Госсовете и правительственную систему изучить и интегрировать выступление во все аспекты работы правительства. Участники совещания призвали приложить усилия для поддержания общего лидерства партии, углубления реформ и открытости по всем направлениям, придерживаться основной цели партии — всемерно служить народу и продвигать партийное строительство в государственной системе.

Участники совещания призвали членов партии в правительственной системе решительно откликнуться на призыв Центрального комитета КПК и продолжать неустанно работать над реализацией стремлений людей к лучшей жизни. На совещании присутствовали высокопоставленные должностные лица, в том числе Хань Чжэн, Сунь Чуньлань, Ху Чуньхуа, Лю Хэ, Ван Ен, Ван И, Сяо Цзе и Чжао Кечжи.