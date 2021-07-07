Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Минтранс США подготовил указ, запрещающий продажу билетов в Белоруссию и обратно, сообщает агентство Reuters.

Согласно документу, для ряда граждан США могут быть предусмотрены исключения. В частности, правительство Соединенных Штатов может позволять отдельным лицам посещать Белоруссию, если цель их поездки «соответствует национальным интересам». Также власти США могут разрешить гуманитарные поездки на белорусскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Евросоюза против Минска «новым походом на Восток». Он добавил, что западные государства используют инцидент с посадкой самолета Ryanair в качестве формального повода для дальнейшего давления на Белоруссию и Россию.

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