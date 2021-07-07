7 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 09:25 — REGNUM Просьба Генеральной прокуратуры Белоруссии к России об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш стала поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 июля в социальной сети Facebook.

Свобода Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну всё, давайте теперь вообще всех посадим! Меня тоже возмущал беспредел властей в Белоруссии. Теперь я опасный элемент общества и мне место в тюрьме? Отделяйте мух от котлет», — обращается Андрей К.

Многие пользователи оказались возмущены подобным требованием со стороны Белоруссии. Граждане считают, что политическое преследование со стороны властей республики переходит все разумные границы.

«Боже, какой кошмар, он преследует всех инакомыслящих! Это же настоящий террор! Если бы в нашей стране арестовывали всех, кто говорит то, что думает о правительстве, в тюрьме бы сидела вся Россия. «1984» во всей красе! С минутками ненависти и запретом на инакомыслие! В какое страшное время мы живём!» — пишет Дина Т.

Певица Анжелика Агурбаш (сс) Lyudmil Iliev

Некоторые комментаторы отмечают, что Лукашенко считает врагами страны тех, кому не нравится конкретно его персона.

«Критику в свой адрес Лукашенко воспринимает как вражду и ненависть? Когда находишься у власти более 20 лет, то крыша съезжает и кажется, что ты святой и богоявленный. А как этому противостоять? Включить на полную катушку репрессии и аресты. Сталин бы пальцем у виска покрутил», — считает Юрий Ф.

Другие, наоборот, уверены, что личная неприязнь Лукашенко тут ни при чём. Просто Агурбаш, будучи в России, успела публично наговорить себе на статью в Белоруссии.

«Послушала её выступления, где она власть ругает. Подумала, что посадить её за такое надо надолго. Вместе бы с Тихановской», — пишет Валентина С.

Ряд пользователей указывают на то, что Лукашенко пошёл по стопам своих украинских соседей, которые преследуют практически всех инакомыслящих.

«На Украине вообще заведены уголовные дела почти на всех российских певцов и артистов. Вот где сумасшествие. Лукашенко, судя по всему, берёт пример», — подозревает Бен Ш.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

Отдельные комментаторы напомнили, что сам Лукашенко ещё недавно был крайне агрессивно настроен по отношению к Российской Федерации.

«Прокуратура, а Лукашенко никого не оскорбляет? Он, случаем, не задерживал 33 граждан из России? Не пытался принизить Российскую Федерацию? Не он ли совсем недавно братался с нацистской Германией? Послушайте его выступления повнимательнее», — отмечает Надежда И.

Напомним, 5 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии сообщила в Telegram о том, что ведомство направило России просьбу об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш.