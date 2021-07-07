Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Президент США Джо Байден проведет совещание, на котором обсудить борьбу с вирусами-вымогателями, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Завтра президент соберет ключевых лидеров из разных ведомств, в том числе из Госдепа, Минюста, министерства внутренней безопасности и других представителей разведсообщества, чтобы обсудить вирусы-вымогатели и наши стратегические усилия по противодействию им в целом», — заявила она.

Псаки добавила, что увеличение количества кибератак с применением таких вирусов начало происходить еще до прихода к власти Байдена. По ее словам, именно новая администрация США начала более интенсивно бороться с хакерскими атаками на объекты инфраструктуры в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросу кибербезопасности пройдут после 11 июля. По ее словам, в этот временной период пройдут и переговоры по борьбе с вирусами-вымогателями.

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