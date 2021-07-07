Любляна, , 01:00 — REGNUM Премьер-министр Словении Янез Янша 6 июля заявил, что Европейский союз должен создать возможность для того, чтобы Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в Евросоюз к октябрю.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе пресс-конференции Янез подчеркнул, что Евросоюзу достаточно сосредоточиться на этом вопросе, чтобы добиться значительных результатов и призвал все страны ЕС сосредоточиться на реализации этой цели.

6 октября в Словении пройдет саммит лидеров ЕС и стран Западных Балкан. Словения назвала Западные Балканы основной темой своего председательства в ЕС.

Напомним, в настоящее время Болгария блокирует процесс переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, в то время как Нидерланды, Франция и Дания «выражают настороженность» в связи с переговорами о расширении.

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