Приштина, , 03:02 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 6 июля провел встречу с главой офиса Евросоюза в крае Томашем Шуньогом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили Берлинский процесс и европейскую перспективу Косово и региона Западные Балканы в целом. Ключевой темой встречи стало подведение итогов первых ста дней работы правительства Курти. По словам политика, в первые три месяца работы был заложен фундамент для проведения долгосрочных реформ.

Стороны также обсудили предстоящий отчет Европейской комиссии по Косово, а также состояние энергетического сектора республики.

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