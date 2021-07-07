Приштина, 7 июля 2021, 02:58 — REGNUM Правительство Косово 6 июля опубликовало отчет о первых ста днях работы, то есть о периоде с 23 марта по 1 июля 2021 года.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в числе достижений правительства Альбина Курти называется успех в борьбе с пандемией, подготовка к проверке прошлого работников судебной системы, особое внимание проблемам молодежи и диаспоры.
О результатах работы правительства Курти сообщил послам иностранных государств в Косово.
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