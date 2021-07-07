Скопье, , 02:30 — REGNUM Глава государственного статистического агентства Северной Македонии Апостол Симовски 5 июля подтвердил для СМИ, что перепись населения страны была лишь отложена до октября в связи с пандемией, однако не будет переноситься более. Об этом в СМИ сообщили 6 июля.

По словам Симовски, переписчики будут привиты от коронавируса уже в августе, и перепись будет проводиться с такой осторожностью, как будто страна находится на пике крупной волны коронавируса.

Глава статистического агентства сообщил, что перепись, по мере возможности, будет проводиться на открытых пространствах. Перепись резидентов начнется 5 сентября и продлится до 30 сентября, в то время как перепись членов диаспоры началась 1 марта и длится до сих пор.

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