Приштина, , 02:46 — REGNUM Глава косовского муниципалитета Скендерай Беким Яшари 5 июля назначил на пост главы детского сада «Мать Захиде» трижды вошедшую в книгу рекордов Гиннесса за создание самого большого в мире оригами Арбнору Фейзу-Идризи.

Новостью поделилась на своей странице в социальной сети Facebook сама Арбнора. На прикрепленных фото видно, что на заднем фоне изображен основатель УЧК (алб. Армия освобождения Косово) Адем Яшари, а также символика УЧК.

Фейза-Ибризи выразила благодарность за назначение на новый пост и выразила приверженность делу воспитания нового поколения детей в патриотическом духе.

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